GAZZETTA, Viola che carattere, un 2-2 che vale oro

FirenzeViola.it

© foto di www.imagephotoagency.it

È una Gazzetta dello Sport dura nei confronti della Juventus, che invece sottolinea le qualità viola, soprattutto nel carattere, per essere riuscita a riprendere la partita terminata sul 2-2. È quanto si legge stamani in edicola. La squadra bianconera, infatti, come sottolinea la rosea, continua a soffrire di "pareggite acuta", collezionando il quinto pareggio nelle ultime sei gare di campionato. Contro la Fiorentina arriva un altro 2-2, segno di una stagione sempre più complicata.

La squadra di Thiago Motta, pur mostrando sprazzi di qualità, non riesce a gestire i momenti chiave: senza un regista affidabile e con errori in difesa, dilapida quanto di buono costruito in attacco. Thuram, autore di una doppietta spettacolare, si conferma il migliore in campo, ma la mancanza di continuità nella manovra bianconera rimane evidente.

La squadra di Palladino, dal canto suo, approfitta delle incertezze avversarie: il gran gol di Sottil nel finale, su un errore clamoroso di Cambiaso, consente ai viola di portare via un punto prezioso. Il tecnico ex Monza aggiusta la squadra con cambi azzeccati, mentre la Juve, schierando giocatori fuori ruolo e perdendo lucidità, dimostra di essere in affanno.