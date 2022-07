GAZZETTA, Domani le visite di Dodô, poi Moena?

Nessuna sorpresa, scrive La Gazzetta dello Sport, domani (forse a Roma) Dodo sosterrà le visite mediche con la Fiorentina tranquillizzando i pochi che temevano un’improvvisa, ed imprevista, complicazione. Nel tardo pomeriggio di ieri l’intrigo burocratico si è sbloccato e Dodo ha potuto pubblicare sul proprio profilo Instagram il saluto al vecchio club che aveva pronto da tempo. Da stabilire se il brasiliano salirà subito a Moena per un primo bagno di folla e per iniziare a conoscere la nuova realtà, oppure se si attenderà la seconda parte di ritiro in Austria (che avrà inizio il prossimo 27 luglio).