DRAGO, Da scommessa ad autentica certezza

Tra le note più positive di questa stagione della Fiorentina c'è sicuramente il portiere: Bartlomiej Dragowski. Ormai il classe '97 non è più considerato una scommessa da diverso tempo, grazie alle sue ottime prestazione e ad alcune parate salva risultato davvero importanti. Nonostante la giovane età, appena 23, il polacco sembra ormai un veterano sia in campo che nello spogliatoio.

Quest'anno Dragowski ha giocato tutte le 14 partite della Serie A lasciando spazio a Terracciano soltanto per le sfide in Coppa Italia. I numeri non sono entusiasmanti, su 14 partite giocate ha subito 21 gol collezionando appena tre porte inviolate. Ma la stragrande maggioranza dei gol subiti sono quasi sempre stati dovuti ad errori difensivi e non del portiere viola.

Il suo contratto è in scadenza nel 2023, per questo non c'è ancora nessuna fretta da parte della dirigenza gigliata di parlare del rinnovo con l'entourage ma la cosa certa è che ogni giorno che passa Dragowski diventa sempre di più una certezza tra i pali della Fiorentina.