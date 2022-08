CREMO, A DA13: "Giorno indimenticabile, come te"

La Cremonese è tornata in serie A dopo oltre venti anni e oggi debutterà in campionato al Franchi contro la Fiorentina con un ricordo comune nel cuore: quello di Davide Astori che ha vestito la maglia grigiorossa nella stagione 2007-08. Ecco l'omaggio del club lombardo all'ex capitano viola: "Giocare in Serie A dopo 26 anni, e farlo proprio qui in questa città... Oggi sarà una giornata ricca di emozioni indimenticabili, come è indimenticabile il tuo ricordo, Davide".

