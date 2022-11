CORR. SPORT, Sottil out: Viola su un'ala. E Boga...

L'edizione odierna del Corriere dello Sport analizza la situazione legata a Riccardo Sottil e alle possibili manovre di mercato della Fiorentina. Per l'esterno ex Cagliari, dopo l'operazione di ieri “per ernia discale L4-L5”, l'assenza dal campo prima della ripresa degli allenamenti sarà di cinque settimane. Un altro lungo stop che mette in allarme la Fiorentina in ottica calciomercato, visto anche l'infortunio di Gonzalez. Con un calendario fitto di impegni, sono due i nomi che potrebbero far comodo alla Viola: Boga dell’Atalanta (dato in uscita da Bergamo e diventato un assistito di Fali Ramadani) e Orsolini del Bologna, già trattato dal ds Pradè due estati fa, la cui cessione è però esclusa dai rossblù.