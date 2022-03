CORR. FIO, Troppi sprechi per i viola: ecco i numeri

La concretezza per Vincenzo Italiano e la sua Fiorentina resta una specie di miraggio. Contro la Juventus i viola hanno calciato 21 volte contro 6, ma di quelle 21 solamente 6 sono finite nello specchio della porta. I dati sottolineano, anche in campionato, un'evidente imprecisione: 45 gol segnati a fronte di 346 conclusioni significa una rete ogni 7,68 tentativi. Gli esterni della Fiorentina sono tutti poco prolifici e non si scopre certo oggi: Ikone in 203 partite ha realizzato 22 gol (uno ogni 9,2 gare), Nico in 151 match ha messo a segno 37 centri, Saponara in 282 presenze ha fatto solo 42 gol, Callejon in 617 si è fermato a 137 e infine Sottil che ha appena 9 gol in 81 partite. E ancora: Nico ha calciato 40 volte in A per 2 gol, Sottil 20 per 3 reti, Callejon 14 per 1 realizzazione, Saponara 25 per 2 centri. Tutto troppo prevedibile. A riportarlo è il Corriere Fiorentino.