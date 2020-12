CASTRO, Oggi a parte. Atteso domani in gruppo

Arrivano aggiornamenti dal Centro Sportivo a proposito delle condizioni di Gaetano Castrovilli. Stamattina il centrocampista viola ha svolto allenamento differenziato, atteso per domani il suo rientro in gruppo dopo aver rimediato una contusione nel corso della partita contro il Genoa. Un paio di giorni di stop, domani potrebbe essere quello buono per vederlo tornare al massimo dei giri in allenamento.