BILD, Bayern pensa a DV9 in alternativa a Haaland

Il futuro di Dusan Vlahovic è sempre più incerto e la sua permanenza alla Fiorentina, da quando ha rifiutato il rinnovo del contratto, non è più certa, anzi. Secondo quanto riferito in un podcast da parte di un giornalista della Bild, il serbo è l'alternativa numero uno ad Erling Haaland per il Bayern Monaco ed è considerato un potenziale successore di Lewandowski. Per questo motivo infatti i rappresentati dell'attaccante viola hanno già avuto contatti con i bavaresi tramite un intermediario la scorsa estate.