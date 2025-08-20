FirenzeViola Benvenuti in Conference. San Marino sogna grazie alla Virtus Acquaviva

“Benvenuti in Conference” vi svela curiosità e aneddoti sulle squadre ora impegnate nei turni di qualificazione di Conference, in attesa dell’impegno della Fiorentina e della fase campionato. La Conference è un pretesto per raccontare le storie più incredibili in un viaggio nell’Europa calcistica più sconosciuta.

La quarta puntata è dedicata alla Virtus di Acquaviva, formazione che è a 180 minuti dal regalare un sogno al piccolo stato di San Marino visto che il passaggio alla fase campionato di Conference sarebbe il più grande risultato internazionale per una squadra di club sammarinese. La Virtus rappresenta il castello di Acquaviva (l’unità amministrativa di San Marino, come i nostri comuni) e quindi “rappresenta” circa 2 mila abitanti (San Marino ne ha 34 mila). Nel terzo turno di Conference - dopo essere retrocessa dai preliminari di Champions - ha superato il Milsami, formazione campione di Moldavia, e ora si gioca il tutto per tutto con i campioni d’Islanda 2024 del Breidablik. Domani l’andata in Islanda, il 28 ritorno al San Marino Stadium.

