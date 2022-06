AS, Per Jovic non facile, ma ha detto "sì" ai viola

La Fiorentina è ancora in trattativa per Luka Jovic. Secondo AS, l'agente Fali Ramadani ha già convinto il giocatore, che accoglierebbe con favore l'idea di trascorrere un anno in Serie A. Dopo il "sì" del serbo, manca la formula per ottenere quello del Real Madrid. La Viola ha bisogno che i Blancos contribuiscano in parte allo stipendio di Jovic (che si aggira sui 5 milioni netti) e stanno lavorando anche sulla tipologia di trasferimento, tra opzione e obbligo di acquisto. Non è una trattativa facile, ma l'ottimismo continua ad arrivare da Firenze.