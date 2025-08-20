Hutsuliak (Polissya): "Duellare con Gosens? Posso giocarmela"

Oleksii Hutsuliak, centrocampista offensivo e leader del Polissya Zytomyr, è stato protagonista nella conferenza stampa della vigilia di Conference, presentando così la sfida d'andata contro i viola, in programma domani alle ore 20 a Presov, Slovacchia: “La Fiorentina è una squadra con una grande storia e uno stile di gioco molto propositivo. Non sarà una partita facile, ma io cerco sempre di concentrarmi prima di tutto su me stesso. Giocare sulla stessa fascia di Gosens? Sì, so che potremmo incrociarci spesso, ma non è qualcosa su cui focalizzo la mia attenzione.

Mi sto preparando al meglio, lavorando su ciò che posso fare per contribuire alla prestazione della squadra. Se riuscirò a dare tutto, possiamo giocarci le nostre carte fino alla fine.”