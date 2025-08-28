Gudmundsson, posta la foto dei convocati dell'Islanda: c'è anche lui

© foto di Federico De Luca 2025
Oggi alle 11:30Primo Piano
di Redazione FV

Albert Gudmundsson è stato convocato dall’Islanda per gli impegni contro Azerbaigian e Francia (5 e 9 settembre) validi per le qualificazioni ai Mondiali del 2026. L’attaccante della Fiorentina ha pubblicato una storia sul proprio profilo Instagram che mostra la lista diffusa dalla federazione islandese con anche il suo nome presente. Questa l’immagine originale: