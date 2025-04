Gudmundsson non pervenuto, prestazioni negative anche per Fagioli e Parisi

Se nella serata del Franchi si è esaltato Moise Kean che ha segnato la rete che ha mandato la Fiorentina in semifinale, tutt'altra prestazione per quanto riguarda Albert Gudmundsson. L'islandese si è fatto vedere solo per un bel pallone servito a Mandragora nel primo tempo, per il resto il vuoto. Nemanic lo controlla a vista per tutta la gara e lui non riesce a smarcarsi e a farsi trovare libero tra le linee. I voti dei quotidiani per l'ex Genoa sono tutti negativi, La Gazzetta dello Sport addirittura gli dà 4,5 definendolo spettatore aggiunto, tranne uno. TuttoSport infatti gli concede la sufficienza. Prestazioni opache anche per Fagioli, pure lui in ombra, e Parisi, reo di essersi fatto sfuggire Matko in occasione del gol del momentaneo 1-1. Di seguito i voti dei quotidiani:

I VOTI DI GUDMUNDSSON

La Nazione: 5

Il Corriere Fiorentino: 5

La Repubblica: 5,5

Il Corriere dello Sport-Stadio: 5

La Gazzetta dello Sport: 4,5

TuttoSport: 6

I VOTI DI FAGIOLI

La Nazione: 5,5

Il Corriere Fiorentino: 5

La Repubblica: 6

Il Corriere dello Sport-Stadio: 5,5

La Gazzetta dello Sport: 5

TuttoSport: 5,5

I VOTI DI PARISI

La Nazione: 5,5

Il Corriere Fiorentino: 5,5

La Repubblica: 5

Il Corriere dello Sport-Stadio: 5,5

La Gazzetta dello Sport: 5

TuttoSport: 5,5