Gudmundsson-Beltran, davanti la Fiorentina va oltre Kean

Messa in difficoltà dall'assenza improvvisa per motivi familiari di Kean, la Fiorentina si è riscoperta più forte della mancanza del suo singolo più forte. A Cagliari, senza il suo centravanti, Palladino ha schierato due falsi 9 che hanno svolto alla perfezione il loro compito. Gudmundsson ha dato il via all'azione e Beltran l'ha chiusa di testa, come nelle sue ultime due marcature, alle spalle di Caprile. 2-1 e tre punti pesantissimi nella corsa europea portati a Firenze.

La Fiorentina nelle difficoltà è sempre riuscita a tirare fuori il meglio di sè e l'ha dimostrato anche in Sardegna. Il prossimo avversario in campionato si chiama Empoli e, come riportato da La Gazzetta dello Sport, non è da escludersi un attacco ancora formato dalla coppia Gudmundsson-Beltran. Per la sfida di domenica tanto è legato al ritorno o meno a disposizione di Kean. In futuro invece bisognerà dosare bene le energie tra campioanto e Conference League e quindi chissà che non ci saranno altre opportunità per vedere davanti la coppia dei due falsi centravanti.