Gudmundsson ancora in panchina, CorFio: "Stavolta scelta tecnica. E ora?"

Il Corriere Fiorentino, stamani in edicola, si sofferma sull’estromissione di Albert Gudmundsson dai titolari di ieri. Una scelta che magari può essere letta come un indizio. Per l’ennesima volta infatti Palladino ha lasciato l’islandese in panchina. E se a Venezia la sua improvvisa esclusione era stata spiegata con un infortunio e quella col Bologna poteva essere motivata con un recupero non ancora completo, quella di ieri difficilmente può essere interpretata in modo diverso da una scelta tecnica. Si vedrà. Di certo il classe ’97 è un punto interrogativo grande così.