GUD, Primo allenamento al V.P. con i compagni

Fonte: Andrea Giannattasio

FirenzeViola.it

Oggi pomeriggio alle 18:00 la Fiorentina è tornata ad allenarsi dopo il pareggio per 2-2 contro il Monza. La notizia più importante riguarda Albert Gudmundsson. Secondo quanto appreso dalla redazione di FirenzeViola.it infatti il nuovo numero 10 gigliato ha svolto per la prima volta una cospicua parte di allenamento con i compagni. Sale quindi l'ottimismo per la disponibilità del giocatore in vista della ripresa del campionato con la trasferta di Bergamo contro l'Atalanta in programma domenica 15 settembre alle ore 15:00.

Di seguito il post Instagram pubblicato dalla società viola sul suo profilo ufficiale che ritrae l'islandese in allenamento: