GS: sanzionate 2 squadre per aver disturbato il minuto per Commisso

di Redazione FV

Il giudice sportivo, Gerardo Mastrandrea, ha ufficializzato le decisioni relative alla dodicesima giornata di Serie A. Sono due le squadre sanzionate a causa del mancato rispetto del minuto di silenzio per Commisso da parte dei propri tifosi. Si tratta del Bologna e del Lecce, le quali squadre sono state multato con un'ammenda di 5 mila euro l'uno.

Multa di 5 mila euro anche per l'Udinese per cori razzisti rivolti nei confronti di un calciatore della squadra avversaria. Infine multa di 3 mila euro per il Cagliari, prossima avversaria della Fiorentina, per aver lanciato sul terreno di gioco tre bottigliette di plastica.