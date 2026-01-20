GS: sanzionate 2 squadre per aver disturbato il minuto per Commisso
Il giudice sportivo, Gerardo Mastrandrea, ha ufficializzato le decisioni relative alla dodicesima giornata di Serie A. Sono due le squadre sanzionate a causa del mancato rispetto del minuto di silenzio per Commisso da parte dei propri tifosi. Si tratta del Bologna e del Lecce, le quali squadre sono state multato con un'ammenda di 5 mila euro l'uno.
Multa di 5 mila euro anche per l'Udinese per cori razzisti rivolti nei confronti di un calciatore della squadra avversaria. Infine multa di 3 mila euro per il Cagliari, prossima avversaria della Fiorentina, per aver lanciato sul terreno di gioco tre bottigliette di plastica.
