Gosens è soddisfatto: "Dimostrato che siamo squadra. In questi giorni visto tutto nero"

Autore del gol decisivo da tre punti contro il Lecce, l'esterno della Fiorentina Robin Gosens ha parlato così a DAZN dopo la partita, con al fianco Dodo: "Secondo me è stata una vittoria meritata e molto importante. In questi giorni abbiamo visto un po' tutto nero perché abbiamo buttato via diverse occasioni ma siamo sempre lì e con questa vittoria facciamo vedere agli altri che ci siamo e che mettiamo pressione.

La sfortuna? L'abbiamo portata a casa e quando non ci sono giocatori importanti si vede che squadra siamo, l'avevamo visto contro l'Inter e anche oggi, lottando con compattezza. A livello di squadra ci siamo, ora speriamo che questa vittoria ci porti fiducia per il prosieguo del campionato".