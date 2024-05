GORETTI, Si libera dalla Reggiana e aspetta i viola

Fonte: Alessandro Di Nardo

Mentre continua il casting per i nuovi dirigenti della Fiorentina, ecco una notizia che riguarda uno dei principali candidati per affiancare Daniele Pradé: Roberto Goretti ha appena risolto il contratto che lo legava alla Reggiana. L'ormai ex direttore sportivo degli emiliani sembra quindi sempre più vicino a sposare la causa viola, dove affiancherà Pradé nel lavoro di mercato e di gestione della rosa. In serata la stessa Reggiana, che ha trovato l'accordo per liberare Goretti prima della scadenza del suo contratto, dovrebbe dar conto sui propri canali ufficiali della rescissione del contratto.