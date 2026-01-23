FirenzeViola Goretti: "Harrison e Fabbian con entusiasmo simile: ci daranno una grande mano"

Presente in sala stampa nel giorno della presentazione di Jack Harrison e Giovanni Fabbian, il direttore sportivo viola Roberto Goretti ha parlato così: "Intanto voglio rivolgere un pensiero al nostro presidente. Sicuramente porterò e porteremo dentro di noi il suo esempio, le sue parole e la sua carica. Cercheremo di rispettare sempre i suoi valori che faceva vedere nella quotidianità. Ci tengo ad abbracciare idealmente la famiglia Commisso. Passando ai ragazzi che presentiamo oggi, oggi presentiamo due giocatori simili per quello che riescono a trasmettere in campo. Gli do il benvenuto. Sono certo che riusciranno a trasmettere carica ed entusiasmo