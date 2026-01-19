Dagli inviati
Giuseppe Barone ricorda Commisso con un mazzo di fiori al VP
Giuseppe Barone, il figlio più piccolo del compianto dg della Fiorentina Joe Barone nonché l'unico che vive a Firenze (perché lavora ormai da qualche mese nel mondo del calcio), si è recato questo pomeriggio all'esterno del Viola Park per portare un mazzo di fiori a nome della famiglia Barone davanti al centro sportivo, in memoria del presidente Rocco Commisso. Queste le foto realizzate da FirenzeViola.it a Bagno a Ripoli:
