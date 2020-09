GIOVANILE, Convitto, ristorante e staff: le novità

Arrivano novità per il settore giovanile (e non solo) della Fiorentina, con la società al lavoro per il tesseramento e l'organizzazione del lavoro delle varie squadre. Al centro sportivo si alternano infatti i vari allenatori del settore giovanile, arrivati già in città, come Galloppa a Capparella, o di casa a Firenze come Buso, oltre ad Alberto Aquilani che con la Primavera ha già ricominciato da tempo (e conquistato una Coppa Italia). E come collaboratore sarà confermato anche Max Vieri, fratello di Bobo che già collaborava con l'Under 17.

Cambia invece l'organizzazione logistica dei ragazzi. Come già anticipato ha chiuso definitivamente il Convitto di via Carnesecchi con i più giovani spostati in zona Cure (nella foto, dietro all'ex Meyer) dove avranno anche la possibilità di mangiare. I ragazzi più grandi invece, dislocati in vari appartamenti o a casa (i toscani) restano a mangiare in zona Campo di Marte ma cambiano ristorante. Il punto di riferimento non sarà più infatti gli "11 leoni" ma il ristorante "Grazie Assai", sempre di fronte allo stadio. Oltre alla Primavera ci mangeranno le due squadre femminili (Prima e Primavera) oltre ai dipendenti viola che hanno ripreso l'attività in sede.