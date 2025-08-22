Social Gianpaolo Calvarese sul rosso a Kean: "Lo meritava anche l'avversario"

vedi letture

L'ex arbitro Gianpaolo Calvarese si è esposto sui social a proposito del cartellino rosso dato a Moise Kean, ieri, per fallo di reazione sull'avversario (impunito) che gli aveva tirato i capelli. Scrive Calvarese su Instagram: "L'arbitro azero Aghayev ha espulso l'attaccante per una gomitata a Sarapi, che lo aveva strattonato in maniera prolungata tirandogli anche i capelli. Un gesto, questo, che sarebbe stato meritevole di un altro rosso, sempre per condotta violenta".

Di seguito il post originale pubblicato dall'ex arbitro di Serie A: