Social

Già in campo dopo Pisa. La clip della Fiorentina a lavoro al Viola Park

Già in campo dopo Pisa. La clip della Fiorentina a lavoro al Viola ParkFirenzeViola.it
© foto di Federico De Luca 2024 @fdlcom
Oggi alle 17:18Primo Piano
di Redazione FV

Nessuna pausa per la Fiorentina il giorno dopo la gara col Pisa. All'indomani del pareggio sul campo dei nerazzurri nel derby dell'Arno, la squadra di Pioli è tornata a lavorare immediatamente verso l'esordio nel maxi-girone di Conference League.

Lo ha fatto questa mattina, con la classica seduta di scarico post partita, mentre dall'allenamento di domattina si punterà lo sguardo sul match di giovedì sera. Questa una clip della seduta odierna, pubblicata dai canali Instagram della società viola: