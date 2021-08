GAZZETTA, La Fiorentina prova il colpo Pjanic

Come riportato dall'edizione odierna de La Gazzetta dello Sport la Fiorentina starebbe cercando di capire se ci sono le condizioni per dare l’assalto a Pjanic, regista che il Barcellona ha ufficialmente messo alla porta. Già il fatto che la “mission” non sia totalmente ”impossible” è qualcosa di particolare. Visto il curriculum, il recente passato, ed il mega stipendio del bosniaco. La strada è piena di ostacoli, compresi concorrenti di livello superiore. Ma il club di Commisso vuole provare il colpaccio per regalare un regista di fama internazionale ad Italiano. Che idea "Per Pjanic è molto complicato ottenere dei minuti di gioco, abbiamo troppi giocatori. La decisione finale spetta sempre ai calciatori, ma la situazione, ripeto, è complicata. Questo si». Parole pronunciate dal tecnico del Barcellona Ronald Koeman che fa capire come non ci sia nemmeno da convincere il club spagnolo a cedere Pjanic. Anzi, il Barca potrebbe essere prezioso alleato nel pagare parte del faraonico ingaggio del centrocampista (circa 8 milioni di euro), spingendosi forse a partecipare per il 50% della spesa. La Fiorentina non ha ovviamente ancora l’appeal dei top club, non gioca le coppe europee ed è reduce da una stagione veramente deludente, passata a lottare per la salvezza. Il progetto però è ambizioso, l’acquisto di Gonzalez, il rinnovo di Milenkovic, l’incredibile muro alzato su Vlahovic oltre che l’ingaggio di un tecnico emergente come Italiano, sono buoni segnali di ripresa. Basterà a convincere il centrocampista a vestire il viola? Difficile. Ma, ad oggi, tutt’altro che impossibile.