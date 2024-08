GALLOPPA, Non ce la siamo giocata bene: che peccato

Fonte: dalla sala stampa del Mapei Stadium - Ludovico Mauro

Daniele Galloppa, allenatore della Fiorentina Primavera, dalla sala stampa del Mapei Stadium commenta in conferenza la sconfitta contro il Sassuolo in Supercoppa Italiana. Queste le sue dichiarazioni:

Non siete sembrati la vera Fiorentina. Come mai?

"Non abbiamo fatto la gara che volevamo. Il primo tempo molto contratti, troppi errori. Non è la gara che mi aspettavo, ma non è stato un discorso solo fisico. Magari anche mentale o dell'avversario, però mi dispiace perché non l'abbiamo giocata come volevamo. Poi l'episodio sul primo ci è girato male, ma usciamo non come volevamo. Ci sarà da insegnamento per tornare a essere la Fiorentina che siamo sempre stati".

Che obiettivi ci sono nella stagione?

"Lasciare qualcosa ai nostri ragazzi, farli crescere. Sono sempre proiettato sui miei, penso che la mia squadra sia forte e migliore delle altre. È anche un bel gruppo, l'obiettivo è alto, vogliamo fare qualcosa di grande".

Tanti ragazzi hanno lavorato con la prima squadra. Questo vi aiuterà durante l'anno.

"Me lo auguro. Oggi però abbiamo avuto Baroncelli e Fortini che abbiamo rivisto solo ieri. Io auguro sempre ai ragazzi che possano andare di sopra e andare di stare in Serie A, però non è facile lavorare così. Sono le difficoltà della Primavera, lo sappiamo".

Come mai è uscito Baroncelli?

"Un infortunio all'alluce. Aveva preso una botta giorni fa ed era in dubbio. Oggi ne ha presa un'altra e non poteva restare in campo".