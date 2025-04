Franchi, ipotesi super commissario per sbloccare il secondo lotto dei lavori

La Nazione oggi in edicola concentra la sua attenzione sul restyling dello stadio Artemio Franchi e, in modo particolare, sull'ipotesi di un super commissario per sbloccare il secondo lotto dei lavori e facilitare l'ingresso dei fondi viola nel progetto. Un'idea che è nata in vista dell'approvazione del decreto Sport, promosso dal Ministro Abodi, che stanzierà circa 4,5 miliardi di Euro di investimenti per gli stadi italiani. Non solo, con il decreto arriverebbe un aiuto da un punto di vista burocratico per sbloccare dei fondi, come i famosi 100 milioni del patron Commisso. Inoltre il decreto vedrebbe nascere la figura di un super commissario con il compito di seguire a livello nazionale le procedure di costruzione dei nuovi stadi e di sub-commissari (sindaci o delegati) per seguire le singole procedure. Seppur ancora restino oscure gran parte delle novità, il Senatore di Fratelli d'Italia Paolo Marcheschi, membro della commissione Sport, ha sottolineato come il decreto sia un'ottima occasione per Firenze. Un'occasione che la città non deve perdere.

In ballo ovviamente c'è la candidatura come uno dei cinque stadi italiani ad ospitare le partite dell'Europeo del 2032. Il verdetto sulla scelta arriverà entro il 2026, e se il Franchi ci arrivasse con il primo lotto dei lavori già completato potrebbe avere ottime possibilità.