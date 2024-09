FOTO-VIDEO FV, Motorinata partita: le immagini dei 1000

Fonte: dall'inviato Pietro Bettarini

Sono partiti i circa 1000 tifosi che raggiungeranno Empoli in motorino sfruttando la vicinanza a Firenze e la Fi-Pi-Li che comunica i due comuni. Come mostrano foto e video di Firenzeviola.it, grande presenza di tifosi anche se con poche bandiere e qualche sparuto fumogeno. I tifosi arriveranno nei pressi della Computer Gross Arena per seguire la partita delle 18. Ecco le immagini: