FOTO-VIDEO FV, Iniziato il ritiro viola pre-Genoa

Come già annunciato sulle nostre pagine, da stasera fino a domenica sera, quando ci sarà da raggiungere il Franchi per la sfida salvezza contro il Genoa, i giocatori della Fiorentina osserveranno un piccolo ritiro in una nota struttura di Firenze Sud, in cui la squadra di Montella potrà cercare di isolarsi dalle distrazioni esterne. Facce concentrate nel momento dell'arrivo. Ecco proprio quel momento del pullman gigliato, nel video e nelle foto realizzate da FirenzeViola.it.