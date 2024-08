FOTO, Nico intanto brinda al mare con la sua Paloma

FirenzeViola.it

© foto di Federico De Luca 2024 @fdlcom

La Fiorentina in campo 135 minuti a Friburgo, Nico al mare in attesa di capire il suo futuro. Il giocatore rientrato da pochi giorni avrebbe chiesto di essere ceduto (Juve e Atalanta tra le pretendenti) e dunque non è stato convocato per l'ultima amichevole pre-campionato. Lui nel frattempo è scappato anche dalla calura di Firenze e al mare insieme alla sua Paloma brinda alla salute della sua compagna, postando poi la foto su Instagram.