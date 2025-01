FOTO, M. Quarta in viaggio per l'Argentina stanotte

Al di là della sconfitta in campionato contro il Napoli, la più dolorosa della stagione fino a ora, la Fiorentina avrà nove giorni per staccare e pensare al mercato, in attesa del prossimo scontro ufficiale contro il Monza. Per un Valentini che arriva, già convocato nella sfida di ieri senza però scendere in campo, c’è un Martínez Quarta che parte.

Dopo i saluti con i tifosi mancava ancora l’intesa definitiva con il River Plate, che però è stata raggiunta nelle scorse ore, tanto che il giocatore, come mostrano le immagini del suo entourage pubblicate in una storia su Instagram, ieri sera è partito alla volta dell’Argentina. Ecco la foto: