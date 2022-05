FOTO, La Curva: Torreira all'ACF, Barone all'Arsenal

INDISCREZIONI DI FV BELLANOVA, RUOLO DA TITOLARE PUÒ ESSERE LA CHIAVE La Fiorentina continua ad avere una posizione privilegiata nella corsa a Raoul Bellanova. Secondo quanto raccolto da FirenzeViola.it, il classe 2000 è ambito da molti club di Serie A, visto che ha disputato un'ottima stagione e che il Cagliari, club che... La Fiorentina continua ad avere una posizione privilegiata nella corsa a Raoul Bellanova. Secondo quanto raccolto da FirenzeViola.it, il classe 2000 è ambito da molti club di Serie A, visto che ha disputato un'ottima stagione e che il Cagliari, club che... NOTIZIE DI FV ROCCO È CHIARO MA OSCURA I NOSTRI SOGNI DI GLORIA Sono così felice del risultato ottenuto dalla Fiorentina che mi impegnerò a rinforzare la rosa per mettere a disposizione di Italiano, che la allenerà nei prossimi anni, calciatori di valore che ci consentiranno di rimanere stabilmente in Europa. Va da... Sono così felice del risultato ottenuto dalla Fiorentina che mi impegnerò a rinforzare la rosa per mettere a disposizione di Italiano, che la allenerà nei prossimi anni, calciatori di valore che ci consentiranno di rimanere stabilmente in Europa. Va da... RASSEGNA STAMPA RASSEGNA STAMPA, Le prime pagine dei quotidiani Ecco le prime pagine dei quotidiani sportivi di oggi 26 maggio 2022. Ecco le prime pagine dei quotidiani sportivi di oggi