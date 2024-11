FOTO FV, Kean e Comuzzo in palestra a Coverciano

Fonte: Dalla nostra inviata a Coverciano - Luciana Magistrato

Da oggi è iniziato il ritiro della Nazionale di Luciano Spalletti. In campo a Coverciano non erano presenti i due giocatori della Fiorentina chiamati da Spalletti Moise Kean e Pietro Comuzzo. I due calciatori gigliati sono rimasti a fare lavoro in palestra, così come tutti i giocatori impegnati ieri in campionato, per recuperare le energie dopo la sfida contro il Verona. In campo sette giocatori più due giovani. Di seguito le immagini dell'allenamento raccolte da FirenzeViola.it: