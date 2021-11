FOTO FV, Il Maestrelli per Italiano: "Grande onore"

Vincenzo Italiano riceve il Premio Maestrelli 2021. Al tecnico della Fiorentina il riconoscimento consegnato dal direttore Giorgio Perinetti con la motivazione della ricerca di un gioco propositivo e a viso aperto, al quale ha risposto con un video-messaggio registrato:

"Ne sono onoratissimo, è un premio prestigioso. Chiaramente va condiviso con tutti i ragazzi dello Spezia che lo scorso anno hanno fatto un'impresa sportiva, per come è andata a finire e per il grande lavoro e impegno. Per me è un'emozione e un grande onore, ringrazio delle belle parole", il saluto e ringraziamento dell'allenatore viola.