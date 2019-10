FOTO, Frey con Ribery: "Fratello, sei d'esempio"

Sebastien Frey, storico ex portiere viola, era presente oggi al Franchi per la vittoria della Fiorentina contro l'Udinese, e ne ha approfittato per trascorrere alcuni momenti in compagnia del connazionale Franck Ribery. Ecco quanto si legge nella didascalia della foto che li ritrae assieme: "Oggi servivano i 3 punti ... per il mio ritorno al franchi l’obbiettivo è stato raggiunto .... con il mio coro cantato dalla curva sarebbe stato perfetto ...va bene così .... mon frère sei un esempio di professionalità e sei un uomo vero !!!!!!! La famille". Ecco il post originale.