FOTO, Eysseric spiega il post "polemico" di ieri

Valentin Eysseric, sul proprio profilo Instagram, ha voluto spiegare il post da lui pubblicato nel pre-gara di ieri in cui figurava la sua maglia nello spogliatoio con la pettorina dei panchinari. Il gesto, apparso polemico, ha suscitato qualche critica, così chiarita dal giocatore francese: "Per chi non ha capito la mia pubblicazione di ieri, ho visto questo post prima della partita della Fiorentina con la mia maglia girata (senza pettorina, ndr), poi per ridere ho risposto con questa foto (con pettorina, ndr) ma non contro la Fiorentina o la mia squadra. Sono orgoglioso di essere qui con questa maglia, vi voglio bene ragazzi, anche a chi mi insulta".

Di seguito le immagini in questione: