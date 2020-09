FOSSI, Ritrovata unità con Comune di FI: passi avanti

Si è concluso in questi minuti l'incontro tra Dario Nardella, sindaco di Firenze, e Emiliano Fossi, sindaco di Campi Bisenzio. Quest'ultimo, all'uscita da Palazzo Vecchio ha rilasciato queste dichiarazioni ai microfoni di FirenzeViola.it: "Tra poco esce un comunicato congiunto che vi spiegherà benissimo il succo dell'incontro che è stato molto positivo che conferma con forza un'unità di intenti, un'unità di azione che fa tornare al centro la politica, le istituzioni in tutta questa vicenda con una ritrovata unità tra il comune di Campi e quello di Firenze. Nel comunicato poi saprete tutto. Se sono entusiasta? Faccio politica, sono soddisfatto. L'entusiasmo si riserva in alcuni momenti speciali e particolari. Passi in avanti? Assolutamente. Nella collaborazione assolutamente".