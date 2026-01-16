Fortini-Juventus, il punto della Gazzetta. Piace a Spalletti, occhio a Rugani
Dopo aver rilanciato la notizia nel pomeriggio di ieri, La Gazzetta dello Sport oggi in edicola dedica ampio spazio all'interesse della Juventus per Niccolò Fortini, classe 2006 di proprietà della Fiorentina. Il nuovo corso bianconero - spiega la rosea - vuole puntare sui talenti italiani e il 19enne cresciuto nel settore giovanile viola ha fatto drizzare le antenne, in particolare a Luciano Spalletti.
Fortini è nei pensieri dell’allenatore di Certaldo da un po’, nonostante la giovane età: gioca nella Fiorentina, ha debuttato in campionato lo scorso 21 settembre contro il Como e sa occupare entrambe le fasce. Alla Fiorentina interessano due difensori bianconeri, Daniele Rugani e Federico Gatti. Allo stesso tempo, il diciannovenne viola, oltre ad essere un investimento che guarda al futuro, potrebbe andare ad arricchire una rosa che sulla fascia sinistra rischia di perdere Juan David Cabal.
