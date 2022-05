FONTANA, Vi spiego i meriti di Italiano. Torreira..

L'ex centrocampista viola, attuale tecnico dell'Imolese, Gaetano Fontana ha parlato di Fiorentina a partire dall'ex compagno di corso a Coverciano Italiano: "Ho avuto modo di conoscerlo al master anche se prima ci eravamo affrontati da allenatori avversari, quando era al Trapani. Ha guadagnato tutte le categorie, ha scalato i campionati con merito e quando ti trovi ad allenare una piazza importante e difficile come Firenze è perché hai capacità di gestione e feeling con una città che vuole tornare fortemente a livello europeo".

Cosa si porta in panchina dell'ex giocatore? "Quando uno pensa che un giocatore possa sempre allenare, è perché si porta le dinamiche del vissuto dello spogliatoio che ti permette di fiutare le dinamiche che si possono presentare e aggiustare le incomprensioni o gli inconvenienti e le potenziali negatività che possono crearsi. Lui è stato eccezionale nel combinarlo con il gioco"



Sul piano di gioco che giudizio dà della Fiorentina? Credo che la Fiorentina sia una delle note più belle della stagione, in alcune partite viene fuori quasi la perfezione mai i contenuti che porta avanti Italiano sono importanti e a livello di grandi club europei. Inoltre è stato bravo a trasferire le sue idee ai giocatori, a loro volta abili a portarle in campo e in un anno non è facile. Lo staff è importante ma soprattutto una società forte alle spalle perché quando ci sono momenti difficili ci vuole chi certe situazioni le affronti anche a muso duro, come un padre".



La mia stagione viola? "Partivamo svantaggiati perché il nostro arrivo coincideva con una situazione di classifica non ottimale e abbiamo fatto di tutto per arrivare a quello spareggio poi determinante. Ritengo Firenze e Napoli un premio alla mia carriera e ricordo con affetto queste esperienze che gratificano la mia carriera fatta in categorie inferiori"



15 milioni per Torreira vanno dati? "Va riscattato subito, è un giocatore importante già dalla Samp ma Italiano riesce a tirargli fuori a qualità non solo da play e costruzione di gioco ma anche di finalizzatore"