FOLORUNSHO, Non è ancora arrivato il via libera da Napoli

Si attende ancora il via libera di Conte per far partire Michael Folorunsho alla volta di Firenze. Nonostante l'affare non sia a rischio e il centrocampista classe '98 ex Hellas Verona sia destinato alla Fiorentina, e nonostante le notizie che vorrebbero il calciatore già a Firenze nella serata di oggi, il club viola ancora non ha ricevuto il via libera dal Napoli a fissare le visite mediche e la firma del calciatore che firmerà fino al 2029. Un via libera che potrebbe arrivare da un momento all'altro ma che per ora tiene la chiusura dell'affare in stand-by.