FLO-ACF 0-2, Al 45' decide la doppietta di Lazaro

La Fiorentina in doppio vantaggio nel derby toscano al termine dei primi 45 minuti grazie alla doppietta di Paloma Lazaro. La spagnola ha segnato il primo gol subito all'8 minuto con un esterno destro da posizione non facile per poi raddoppiare al 21'. Sfortunata la Florentia-San Gimignano che ha colpito due legni e ha impegnato un'ottima Francesca Durante, ancora titolare. Come detto al Santa Lucia di San Gimignano per l'esordio delle viola non è voluto mancare neanche il patron, Rocco Commisso, andato negli spogliatoi a salutare le ragazze.