FLACHI, Da tempo non si vedeva uno come Vlahovic

Francesco Flachi, ex attaccante della Fiorentina, ha parlato così all'indomani del pareggio contro la Juventus: "Alla squadra di Iachini do un 7 pieno. Ha giocato un primo tempo di carattere e di orgoglio, mi è piaciuta. Era quadrata. Vlahovic? Avesse sbagliato il rigore l'avrebbero presa bene in pochi. Per fare queste cose ci vuole grande personalità e lui l’ha dimostrata. Il pallone pesava più martedì, perché senza quella vittoria a Verona saremmo stati in una situazione complicatissima. È uno di quei momenti in cui gli va tutto bene e gran parte di questo è merito suo. Era tanto che non dicevo "quanto c**o è forte" di un giocatore viola. Uno così completo là davanti non si vedeva da tempo, ma non solo nella Fiorentina. In tutto il campionato".