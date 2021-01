FLACHI, Atteggiamento difesa molle e superficiale

L'ex viola Francesco Flachi ha così commentato la brutta sconfitta viola a Napoli: "La Fiorentina c'era all'inizio, ha avuto tre palle gol ed è stato bravo il portiere ma poi sappiamo la qualità del Napoli anche se ti lascia degli spazi. Mi è dispiaciuto l'atteggiamento della difesa troppo molle e superficiale che ha compromesso il risultato e impedito di stare in partita. Credo sia stato l'atteggiamento mentale, forse perché hai gettato all'aria un ottava di finale al 118' subendo quel gol in quel modo. Tu devi andare allora a migliorare queste situazioni qui, invece a Napoli hai peggiorato, c'era poca cattiveria. Come se una volta fatta bene una o due partite bene del resto non ti importa nulla. Ribery? Non mi è dispiaciuto, ma devi costruirgli il vestito giusto. Ieri ad esempio hai messo Castrovilli a due che lasciava sempre solo Amrabat che puoi farlo giocare ma con altro modulo. Il problema però è che se voglio migliorare non mi faccio prendere a pallonate. Una volta ho perso 8 a 2 con una Lazio stratosferica ma già se perdevamo 2 a zero era difficile tornare a casa a livello di orgoglio. Non vorrei che alcuni giocatori hanno la testa altrove, tipo Milenkovic, che non ha più la cattiveria del primo anno, non mi ha più impressionato. La partita non era organizzata male, non mi era dispiaciuta ma il problema è che come saliva il Napoli segnava, non c'era concentrazione, cattiveria e voglia di migliorare dopo l'errore con l'Inter a due minuti dalla fine. La Fiorentina è una buona squadra ma deve trovare le motivazioni per fare due o tre vittorie di fila"