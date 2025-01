FIRENZEVIOLA, Stessa qualità, nuova veste

Gli stessi contenuti con la voglia di migliorare ancora di più nella qualità e nell’unicità delle nostre notizie, ma con una veste nuova, rivista, sempre più moderna. Firenzeviola.it si rifà il look, da stanotte la nostra testata online cambierà veste grafica dopo anni in cui abbiamo visto crescere i nostri lettori. Una scelta dettata dalla voglia di seguire l’evoluzione dei tempi e la crescita dell’informazione sul web, ma soprattutto dalla volontà di rendere i nostri contenuti ancora più fruibili 24 ore su 24.

Nella sua nuova versione Firenzeviola.it continuerà a fornirvi notizie esclusive, approfondimenti, rubriche, editoriali con le nostre grandi firme e il racconto di ogni partita della Fiorentina, oltre a tutti i contenuti di Radio Firenzeviola, la grande novità del nostro gruppo editoriale cresciuta giorno dopo giorno con una media di 10 ore quotidiane d’informazione viola. Ma soprattutto Firenzeviola.it continuerà a tenervi aggiornati sul calciomercato della Fiorentina, vera e propria mission della nostra testata e del gruppo Tuttomercatoweb. Una grande novità in arrivo a brevissimo che siamo certi renderà Firenzeviola.it ancora di più un punto di riferimento per gli appassionati di Fiorentina e non solo.