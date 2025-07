Fiorentina, Zortea rimane una possibilità: la richiesta del Cagliari e la possibile formula

Per quanto riguarda alternative sulla fascia destra, oltre a valutare soluzioni interne, la Fiorentina si guarda anche intorno. Il terzino destro Nadir Zortea è tra le ipotesi, si legge sul Corriere dello Sport. Il giocatore piace e rimane nella lista di Pradè e Goretti.

Il Cagliari conosce le bene ambizioni di Zortea, a cui piacerebbe fare il salto di qualità e calcare i palcoscenici europei. La richiesta di 10 milioni potrebbe abbassarsi a 8 per cercare una soluzione. Nel caso si parlerebbe di un prestito con obbligo di riscatto. Ma è evidentemente troppo presto per pensarci in modo concreto: dipende da cosa emergerà dal ritiro Viola Park che durerà ancora fino al prossimo fine settimana.