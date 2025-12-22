Fiorentina riveduta e corretta. Il CorSport: "Okoye spiana la strada alla rinascita viola"

La prima vittoria è arrivata alla giornata numero sedici e adesso resta solo da vedere se la Fiorentina si sbloccherà, come molti credono e pensano, per chiudere definitivamente una prima parte di stagione (quasi un girone in campionato) da incubo e iniziare la risalita in classifica verso la salvezza. Lo scrive il Corriere dello Sport, che racconta la gara di ieri al Franchi sottolineando il momento decisivo - i viola si prendono con enorme sollievo questo 5-1 a un’Udinese che, di suo, ha spianato la strada alla squadra viola. Anzi, Okoye l’ha spianata, facendosi espellere dopo appena sette minuti di gioco per aver impedito una chiara occasione da gol a Kean lanciato da Parisi (colpendo per di più il pallone con il braccio): centravanti a terra per un paio di minuti e portiere friulano negli spogliatoi, con Runjaic che decideva di togliere Kabasele e passare a quattro in difesa per compensare l’uomo in meno.

Da lì è tutto in discesa: prima la rete di Rolando Mandragora, poi la perla di Albert Gudmundsson, a seguire il colpo di testa di Cher Ndour. Nella ripresa doppietta di Moise Kean (rete della bandiera friulana con Solet). Il CorSport scrive: il Franchi aveva applaudito la splendida rete di Solet e non gli era parso vero di farlo come si fa concedendo gli onori agli avversari sconfitti. Perché la prima vittoria significa questo per la squadra viola, oltre alla fine del ritiro (anche se il silenzio stampa continua) e, forse, un nuovo inizio. Ma questo lo diranno Parma e il Parma.