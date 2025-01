FIORENTINA-TORINO, Arbitra Marinelli. VAR Marini

FirenzeViola.it

L'AIA ha comunicato gli arbitri e le squadre arbitrali per il prossimo turno di Serie A che inizierà domani sera con Roma-Genoa in programma allo stadio Olimpico. Per quanto riguarda Fiorentina-Torino, sarà Livio Marinelli della sezione di Tivoli a dirigere la sfida di domenica a pranzo al Franchi. Come assistenti sono stati selezionati Vecchi e Raspollini, quarto uomo sarà Crezzini mentre al VAR e all'AVAR ci saranno Marini e Longo. Queste le designazioni complete della 21esima giornata del campionato italiano:

FIORENTINA – TORINO h.12.30

MARINELLI

VECCHI – RASPOLLINI

IV: CREZZINI

VAR: MARINI

AVAR: LONGO

ROMA – GENOA Venerdì 17/01 h.20.45

ZUFFERLI

BACCINI – BAHRI

IV: RAPUANO

VAR: DI BELLO

AVAR: CAMPLONE

BOLOGNA – MONZA Sabato 18/01 h.15.00

MARIANI

IMPERIALE – BERCIGLI

IV: PERENZONI

VAR: CAMPLONE

AVAR: MARINI

JUVENTUS – MILAN Sabato 18/01 h.18.00

MASSA

BINDONI – SCATRAGLI

IV: BONACINA

VAR: MAZZOLENI

AVAR: ABISSO

ATALANTA – NAPOLI Sabato 18/01 h.20.45

COLOMBO

ALASSIO – PERETTI

IV: GIUA

VAR: DI PAOLO

AVAR: DI BELLO

CAGLIARI – LECCE h.15.00

SACCHI

PERROTTI – DEI GIUDICI

IV: AURELIANO

VAR: SERRA

AVAR: MAZZOLENI

PARMA – VENEZIA h. 15.00

FOURNEAU

DI GIOIA – DI MONTE

IV: FERRIERI CAPUTI

VAR: MERAVIGLIA

AVAR: CHIFFI

H. VERONA – LAZIO h. 18.00

FABBRI

LO CICERO – GARZELLI

IV: RUTELLA

VAR: ABISSO

AVAR: PATERNA

INTER – EMPOLI h. 20.45

FELICIANI

DI IORIO – ZINGARELLI

IV: TREMOLADA

VAR: GUIDA

AVAR: DI PAOLO

COMO – UDINESE Lunedì 20/01 h. 20.45

COSSO

ROSSI M. – ROSSI L.

IV: DOVERI

VAR: PATERNA

AVAR: SERRA