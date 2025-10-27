Social Fiorentina subito in campo per preparare la sfida con l'Inter, le immagini

Dopo il pareggio, arrivato in rimonta grazie a due rigori nel finale, contro il Bologna di ieri pomeriggio, la Fiorentina è tornata subito a lavoro. Ranieri e compagni sono scesi in campo oggi al Viola Park per inziare a preparare la trasferta di San Siro contro l'Inter.

La sfida con i nerazzurri, in programma al Meazza mercoledì sera alle 20:45, sarà valida per il nono turno di Serie A, il primo infrasettimanale della stagione. La Fiorentina ha pubblicato sui social le migliori immagini dell'allenamento odierno. Di seguito il post Instagram del club gigliato: