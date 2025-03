Fiorentina Primavera, ko nel derby con l'Empoli per 1-0: quarta sconfitta consecutiva

Nella 30esima giornata del Campionato Primavera La Fiorentina perde 1-0 nel derby toscano contro l'Empoli. Arriva così la quarta sconfitta consecutiva per la squadra di Daniele Galloppa che ormai non vince dal 19 febbraio. Un ko che non ci voleva che i giovani ragazzi viola che con una vittoria potevano sperare di agguantare l'Inter al secondo posto in classifica. Mentre così rimangono a quota 56 punti, al quarto posto. Per i padroni di casa decisiva la rete di Gravelo nella ripresa.