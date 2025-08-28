FirenzeViola
Fiorentina-Polissya 1-2, i viola accorciano le distanze: a segno Dodo
FirenzeViola.it
La Fiorentina accorcia le distanze al Mapei Stadium contro il Polissya. La formazione di Pioli trova il gol del 2-1 con Dodo che con il destro ha battuto Kudryk di prima intenzione su cross di Gosens. Buona ripartenza dei gigliati con Dzeko che ha fatto da sponda per Fazzini. L'ex Empoli ha imbucato per Gosens che dal fondo ha crossato il pallone sul secondo palo dove Dodo non ha mancato l'appuntamento con la rete. 2-1 al Mapei Stadium, la Fiorentina rende più tranquillo il finale di gara.
Pubblicità
Primo Piano
Dagli inviatiRotan rattristato: "Ci è mancata esperienza e qualità: spero che la Viola vinca la Conference"
Le più lette
3 Comuzzo vuole restare a Firenze, ma ora c'è pure l’Atalanta su di lui. Fiorentina, non vendere un tuo gioiello
4 Fiorentina-Polissya, le formazioni ufficiali, davanti Dzeko con Ndour e Fazzini. Viti e Marì in difesa
Copertina
FirenzeViolaFiorentina-Polissya 3-2, le pagelle: male Comuzzo e il resto della difesa, De Gea incluso. Fazzini e Gosens i migliori
Lorenzo Di BenedettoTutti i dubbi di Comuzzo sull'Arabia: perché andare e perché no. La Fiorentina ha fatto il prezzo e intanto si muove anche il resto del mercato. Nicolussi Caviglia ciò che manca in mediana, Lindelof un affare, ma può esserci il nodo ingaggio
Angelo GiorgettiRanieri sostituito per scelta tecnica è un segnale forte al gruppo. Mandragora da rinnovare, poi due colpi per chiudere il mercato: serve qualità a centrocampo e in difesa. Piccoli colpo che sa di calcio, Kean dovrà condividere gli spazi
Editore: TC&C srl (web content publisher since 1994)
Testata giornalistica Aut.Trib. Arezzo n. 2/07 del 30/01/2007
Partita IVA 01488100510 - Iscritto al Registro Operatori di Comunicazione al n. 18246
© 2025 firenzeviola.it - Tutti i diritti riservati
Testata giornalistica Aut.Trib. Arezzo n. 2/07 del 30/01/2007
Partita IVA 01488100510 - Iscritto al Registro Operatori di Comunicazione al n. 18246
© 2025 firenzeviola.it - Tutti i diritti riservati
Parte del Newtwork di
24 Ore System è la concessionaria di pubblicità del Gruppo 24 ORE e di un selezionato gruppo di editori terzi presenti sul mercato italiano e internazionale, tra cui Firenzeviola.it per cui gestisce in esclusiva gli spazi pubblicitari. Per informazioni: info.system24@ilsole24ore.com