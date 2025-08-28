FirenzeViola

Fiorentina-Polissya 1-2, i viola accorciano le distanze: a segno Dodo

Fiorentina-Polissya 1-2, i viola accorciano le distanze: a segno DodoFirenzeViola.it
© foto di Federico De Luca 2025
Oggi alle 21:37Primo Piano
di Samuele Fontanelli

La Fiorentina accorcia le distanze al Mapei Stadium contro il Polissya. La formazione di Pioli trova il gol del 2-1 con Dodo che con il destro ha battuto Kudryk di prima intenzione su cross di Gosens. Buona ripartenza dei gigliati con Dzeko che ha fatto da sponda per Fazzini. L'ex Empoli ha imbucato per Gosens che dal fondo ha crossato il pallone sul secondo palo dove Dodo non ha mancato l'appuntamento con la rete. 2-1 al Mapei Stadium, la Fiorentina rende più tranquillo il finale di gara.